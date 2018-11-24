Salyangoz'u andıran kaya yerinde korunacak

Bu tür kayaların özellikle derin denizlerin çekilmesiyle oluştuğunu ifade eden Sözer, "Burada görmüş olduğumuz bu oluşuk, derin denizlerde oluşmuş sedimanter yapılardan bir tanesidir. Bu tür bölgelerde çok sık olmasada görebiliyoruz. Çok önemli ve ekonomik değeri yok. Sadece görsel açıdan güzel bir görünüme sahip" dedi.