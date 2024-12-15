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Şam'da tüyler ürperten görüntüler

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi tarafından öldürülen binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Şam'da tüyler ürperten görüntüler - Resim: 1

Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin ardından yaşanan insanlık dramları birer birer gün yüzüne çıkıyor. 

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Şam'da tüyler ürperten görüntüler - Resim: 2

Yıllarca halkına zulmeden Esad’ın yönetimi altında başkent Şam’da binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı. 

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Şam'da tüyler ürperten görüntüler - Resim: 3

Havadan çekilen görüntülerde mezar alanında devasa çukurlar dikkat çekti. 

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Şam'da tüyler ürperten görüntüler - Resim: 4

Henüz tespit çalışmalarının başlamadığı alandaki mezarlarda rejim tarafından öldürüldüğü düşünülen ve kendilerinden haber alınamayan binlerce Suriyelinin olduğu iddia edildi.

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