Şam'da tüyler ürperten görüntüler
Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi tarafından öldürülen binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Suriye’de Esad rejiminin düşmesinin ardından yaşanan insanlık dramları birer birer gün yüzüne çıkıyor.
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Yıllarca halkına zulmeden Esad’ın yönetimi altında başkent Şam’da binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezar ortaya çıktı.
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Havadan çekilen görüntülerde mezar alanında devasa çukurlar dikkat çekti.
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Henüz tespit çalışmalarının başlamadığı alandaki mezarlarda rejim tarafından öldürüldüğü düşünülen ve kendilerinden haber alınamayan binlerce Suriyelinin olduğu iddia edildi.
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