Samsun'da 18 noktada denize girmek yasaklandı

Toplantıda, il genelinde toplam 20 kilometrelik 10 alan resmi yüzme alanı olarak belirlenirken, toplamda 46,5 kilometre uzunluğundaki 18 bölge ise "denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alanlar" arasında ilan edildi. Bunlar dışında kalan ve altyapısı bulunmayan sahil kesimleri ise "önerilmeyen alanlar" olarak sınıflandırıldı.