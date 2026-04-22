Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti

Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679’uncu Sokak’ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan M.K. (23) ile annesi A.K. (59) arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada M.K., kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesini vurdu. K., daha sonra tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.