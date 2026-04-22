  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde 23 yaşındaki M.K., tartıştığı annesini A.K.'yi av tüfeğiyle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Kaynak: DHA
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti - Resim: 1

Olay, saat 13.00 sıralarında Kıran Mahallesi 679’uncu Sokak’ta meydana geldi. Hayvan alım satımıyla uğraşan M.K. (23) ile annesi A.K. (59) arasında hayvanlara baktıkları sırada tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada M.K., kendisine ait ruhsatlı av tüfeğiyle annesini vurdu. K., daha sonra tüfeğin namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

1 / 5
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti - Resim: 2

Anne ve oğlunu kanlar içinde bulan aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, A. ve M.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 / 5
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti - Resim: 3

Olay sırasında evde başka kimsenin bulunmadığı belirtilirken, anne ile oğulun cansız bedenleri inceleme sonrası otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

3 / 5
Samsun'da aile faciası: Annesini öldürüp intihar etti - Resim: 4

Bu arada, M.K.’nin ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan kaydı olduğu ve kumar borcunun bulunduğu belirtildi. (DHA)

4 / 5