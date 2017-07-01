Samsun'da binalar renk renk boyandı

İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale mahalleleri, Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan Adalar Mevkii’ndeki bazı binalar ile Samsun-Ordu karayolu Çarşamba Havalimanı’na kadar olan güzergahtaki bazı binalar olimpiyat halkalarının rengi olan sarı, mavi, siyah, yeşil, kırmızı renklerde boyandı.

