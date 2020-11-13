Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda tamamı Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.