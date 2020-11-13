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  3. 13 Kasım 2020 11:50

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Ekipler, belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda tamamı Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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