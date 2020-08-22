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  3. 22 Ağustos 2020 12:40

Samsun’da evleri su bastı, yollar göle döndü

Samsun’un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gece boyu süren sağanak, cadde ve yolları göle çevirdi, bazı işyeri ile evlerin giriş katlarını su bastı.

Samsun’da evleri su bastı, yollar göle döndü

Samsun’un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde gece saatlerinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 

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Samsun’da evleri su bastı, yollar göle döndü

Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. 

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Samsun’da evleri su bastı, yollar göle döndü

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Samsun’da evleri su bastı, yollar göle döndü

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