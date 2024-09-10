Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında can verdi
Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 2 kişi bahçede kullanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar.
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Bu sırada toprak çökmesi sonucu ikisi de toprak altında kaldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
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Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi.
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