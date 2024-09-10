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Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında can verdi

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında can verdi - Resim: 1

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında can verdi - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, 2 kişi bahçede kullanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. 

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Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında can verdi - Resim: 3

Bu sırada toprak çökmesi sonucu ikisi de toprak altında kaldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. 

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Samsun'da göçük: 2 kişi toprak altında can verdi - Resim: 4

Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. 

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