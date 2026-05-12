Samsun'da iğrenç olay: Engelli gence cinsel istismardan gözaltına alındı
Samsun’un Atakum ilçesinde zihinsel engelli bir gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 47 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: İHA
İddiaya göre, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 24 yaşındaki zihinsel engelli erkek gence cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 çocuk babası M.K.(47) hakkında şikayet üzerine çalışma başlatıldı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
