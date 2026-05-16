Samsun'da İHA paniği! Sokağın ortasına düştü; iki binada hasar var!
Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak ortasına düşen insansız hava aracı mahallede panik yarattı. İki binada hasar oluşurken, polis ekipleri hava aracının kime ait olduğunu ve hangi amaçla uçurulduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 06.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktan gelen ses sonrası bölgede yaşayanlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sokağa 1 metre uzunluğunda kanat ve kuyruk uzunluğu olan insansız hava aracının düştüğünü belirledi.
Aracın düşmesi nedeniyle 2 binanın çatı katı ve camlarında hasar oluştu. İnsansız hava aracının kimin ne amaçla uçurduğu araştırılıyor. (DHA)
