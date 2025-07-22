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Samsun'da kahreden olay: 2 genç baraj göletinde boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, serinlik için baraj göletine giren 2 arkadaş boğuldu.

Kaynak: DHA
Samsun'da kahreden olay: 2 genç baraj göletinde boğuldu - Resim: 1

Olay, ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı’nda meydana geldi. İlçenin Arıca Mahallesi’nde oturan İsmail Ö. (19) ve Emirhan G.(18), serinlemek için baraj göletine girdi.

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Samsun'da kahreden olay: 2 genç baraj göletinde boğuldu - Resim: 2

Bir süre sonra 2 gencin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşları durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

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Samsun'da kahreden olay: 2 genç baraj göletinde boğuldu - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Samsun'da kahreden olay: 2 genç baraj göletinde boğuldu - Resim: 4

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su altı Arama Kurtarma Tmi ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında 2 gencin suya girdikleri yerden 10 metre açıkta 2.8 metre derinlikte, aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde cansız bedenleri bulundu. 

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