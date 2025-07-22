Samsun'da kahreden olay: 2 genç baraj göletinde boğuldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, serinlik için baraj göletine giren 2 arkadaş boğuldu.
Kaynak: DHA
Olay, ilçeye bağlı Kılıçgüney Barajı’nda meydana geldi. İlçenin Arıca Mahallesi’nde oturan İsmail Ö. (19) ve Emirhan G.(18), serinlemek için baraj göletine girdi.
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Bir süre sonra 2 gencin suda kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşları durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su altı Arama Kurtarma Tmi ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında 2 gencin suya girdikleri yerden 10 metre açıkta 2.8 metre derinlikte, aralarında 1 metre mesafe olacak şekilde cansız bedenleri bulundu.
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