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SAMSUN'DA SAĞANAK FELAKETİ ! ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
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  3. 23 Ağustos 2019 17:06

Samsun'da sağanak felaketi ! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Sağanak sonrası meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da sağanak felaketi ! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'un doğusunda sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Salıpazarı ilçesinden geçen Yeşil Dere, debisinin yükselmesiyle taştı. Dereden taşan sular ilçe yolunu göle çevirdi, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

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Samsun'da sağanak felaketi ! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı yollar da göle dönerken, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını da su bastı.

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Samsun'da sağanak felaketi ! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD görevlileri, sevk edilirken, taşan derenin çevresinde yer alan bazı atölyelerdeki işçiler, tedbir amacıyla çıkarıldı. Belediye ekipleri de kapanan yollarda iş makineleriyle suyu tahliye çalışması başlattı. Küçük çaplı toprak kaymalarının meydana geldiği ilçede, bazı köy yollarında da hasar oluştuğu belirtildi.

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Samsun'da sağanak felaketi ! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Meteoroloji yetkilileri, elektrik kesintisi de olan ilçenin yanı sıra yağışların Samsun ve Ordu'nun yüksek kesimlerindeki bölgelerde etkisini artırıp, kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Sel ve heyelanlara karşı tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.

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