Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi!
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü! Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Samsun Valiliği son dakika açıklamasıyla ilçe genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler teyakkuza geçerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.
Kaynak: DHA / İHA
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası Hacı Osman Deresi’nin taşmasıyla meydana gelen sel, ilçe genelinde büyük maddi hasara yol açtı.
Valilik kararıyla Havza'da eğitime bir gün ara verilirken, tüm ekipler bölgeye sevk edildi.
Havza'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren yağışlar, kısa sürede sel baskınlarına neden oldu.
Cadde ve sokaklarda su yüksekliğinin yer yer 1.5 metreyi bulması nedeniyle sürücüler yollarda mahsur kaldı.
