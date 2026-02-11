Samsun'da Yılanlıdere'de erkek cesedi bulundu
Samsun'un Canik ilçesindeki Yılanlıdere'de, kağıt toplayıcısı M.Y.'nin (52) cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA
Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta dere kenarına çöp atmaya gidenler, sabah saatlerinde Yılanlıdere’de hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, deredeki cansız bedenin, Yavuz Selim Mahallesi’nde ikamet eden kağıt toplayıcısı M.Y.’a ait olduğu belirlendi.
Bölgede yapılan araştırmada ise M.Y.’ın düştüğü değerlendirilen alanın yakınında etil alkol bulunduğu belirtildi.
Y.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna götürüldü. M.Y.’ın cesedinin dereden çıkarıldığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
