Samsung'tan dev indirim! 4 akıllı telefonda fiyatlar düştü
Güney Kore'li teknoloji devi Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE 5G modellerine binlerce liralık indirim yaptı.
9 Şubat tarihinde tanıtılan Samsung'un yeni amiral gemisi S22 Ultra modelinin piyasaya çıkmasına yalnızca iki gün kala teknoloji devi şirket, Türkiye’de dört farklı akıllı telefon modeline resmi indirim yaptı.
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Bu telefonlar Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE 5G modelleri.
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Galaxy Note 20 Ultra için 2.000 TL indirim var ve telefon 13.999 TL yerine 11.999 TL‘ye satılıyor.
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Galaxy Note 20 için 1.000 TL indirim var ve telefon 10.999 TL yerine 9.999 TL‘ye satılıyor.
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