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Samsung'tan dev indirim! 4 akıllı telefonda fiyatlar düştü

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE 5G modellerine binlerce liralık indirim yaptı.

Samsung'tan dev indirim! 4 akıllı telefonda fiyatlar düştü - Resim: 1

9 Şubat tarihinde tanıtılan Samsung'un yeni amiral gemisi S22 Ultra modelinin piyasaya çıkmasına yalnızca iki gün kala teknoloji devi şirket, Türkiye’de dört farklı akıllı telefon modeline resmi indirim yaptı.

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Samsung'tan dev indirim! 4 akıllı telefonda fiyatlar düştü - Resim: 2

Bu telefonlar Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE 5G modelleri.

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Samsung'tan dev indirim! 4 akıllı telefonda fiyatlar düştü - Resim: 3

Galaxy Note 20 Ultra için 2.000 TL indirim var ve telefon 13.999 TL yerine 11.999 TL‘ye satılıyor.

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Samsung'tan dev indirim! 4 akıllı telefonda fiyatlar düştü - Resim: 4

Galaxy Note 20 için 1.000 TL indirim var ve telefon 10.999 TL yerine 9.999 TL‘ye satılıyor.

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