Samuray kılıçlı vahşette yeni detaylar
İstanbul'da tanımadığı Başak C.'yi samuray kılıcıyla öldüren katil zanlısı, savcılık ifadesinde cinayetin ayrıntılarını anlattı. Başak C.'ye kılıçla 4-5 kez vurduğunu söyleyen zanlı, kılıcı da internetten satın aldığını belirtti.
İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Başak C.'yi samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ B., "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.
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27 yaşındaki cani, savcılık ifadesinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.
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Cinayet öncesi kılıcı çantaya koyarak aşağı indiğini söyleyen B., "İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm" dedi.
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B., "Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" diye konuştu.
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