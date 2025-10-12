''Sana zengin kısmet çıktı'' deyip fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyesi 2 kadının falcılık yaparak kadın müşterilerine ''Sana zengin kısmet çıktı'' diyerek fuhşa yönlendirdiği belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırtan çete üyelerinin kimlikleri ve oturdukları evler tespit edildi. Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden anlaştıkları kişilerin istediği ev veya otele kadınları yönlendirdiği belirlendi.
39 EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından önceki gün çete üyelerine yönelik İstanbul'da Bakırköy, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Beşiktaş, Ümraniye, Esenyurt, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçeleri ile Muğla ve Artvin illerinde tespit edilen 39 eve saat 06.30'da eş zamanlı baskın yapıldı.
Fuhuş çetesi üyesi 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 14 kadın mağdur kurtarıldı.
Yapılan aramalarda ise 27 cep telefonu, çok sayıda sim kart, 5 bin 100 dolar, 3 bin 310 euro ile fuhuş yaptırtılan kadınlar isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.