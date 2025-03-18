Sanatçı Züleyha Ortak'ın evinin önünde cinayete kurban gitti: O anlar kamerada

Olaydan sonra polis tarafından yapılan soruşturmada T.K.’ya tadilat sırasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken ben de yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.