Sanatçı Züleyha Ortak'ın evinin önünde cinayete kurban gitti: O anlar kamerada
İstanbul Şişli'de sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin tamiri için geldiği sırada evine önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden T.K.'yi (62) öldüren yeğeni C.T. polis tarafından yakalandı. Cinayet anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Şişli 19 Mayıs Mahallesinde 15 Mart Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sanatçı Züleyha Ortak'ın evine duşakabin tamiri için gelen T.K., yeğeninin "Görüşmemiz lazım" mesajı üzerine kapının önüne inmiş burada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Olaydan sonra polis tarafından yapılan soruşturmada T.K.’ya tadilat sırasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken ben de yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.
SİLAH ÇALILIK ALANDA BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği görüntülere ulaştı.
Görüntülerde T.K. ve yanındaki kişinin bir süre aşağıda bekledikleri, bu sırada sol taraftan yaklaşan yeğen C.T.’nin silahını çıkararak art arda tetiğe bastığı görüldü.