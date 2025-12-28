Sanayi sitesinde büyük yangın; alevler 9 iş yerini küle çevirdi
Hatay'da sanayi sitesinde alevlerin yükseldiği yangında, 9 iş yeri ve 1 araç yanarak zarar gördü.
Kaynak: DHA / İHA
Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, araç tamir atölyesi olan 9 iş yeri alevlere teslim oldu.
Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangını haber alan ve iş yerlerine gelen esnaf, adeta zamanla yarıştı.
