Sanayi sitesinde büyük yangın; alevler 9 iş yerini küle çevirdi

Hatay'da sanayi sitesinde alevlerin yükseldiği yangında, 9 iş yeri ve 1 araç yanarak zarar gördü.

Kaynak: DHA / İHA
Sanayi sitesinde büyük yangın; alevler 9 iş yerini küle çevirdi - Resim: 1

Hatay'ın Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, araç tamir atölyesi olan 9 iş yeri alevlere teslim oldu. 

Sanayi sitesinde büyük yangın; alevler 9 iş yerini küle çevirdi - Resim: 2

Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Sanayi sitesinde büyük yangın; alevler 9 iş yerini küle çevirdi - Resim: 3

Alevler kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sanayi sitesinde büyük yangın; alevler 9 iş yerini küle çevirdi - Resim: 4

Yangını haber alan ve iş yerlerine gelen esnaf, adeta zamanla yarıştı. 

