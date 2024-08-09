Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi
Konya'da, sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangın, 1.5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler tesisi sararken, sitedeki bekçilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Plastik malzemeler nedeniyle zaman zaman patlama sesleri de duyulurken itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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