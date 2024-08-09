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Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Konya'da, sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangın, 1.5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Yangın, saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. 

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Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler tesisi sararken, sitedeki bekçilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Plastik malzemeler nedeniyle zaman zaman patlama sesleri de duyulurken itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf etti. 

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Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

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