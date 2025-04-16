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  4. Sanayi sitesinde korkutan yangın: 3 depoyu alevler sardı

Sanayi sitesinde korkutan yangın: 3 depoyu alevler sardı

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Sanayi sitesinde korkutan yangın: 3 depoyu alevler sardı - Resim: 1

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Sanayi sitesinde korkutan yangın: 3 depoyu alevler sardı - Resim: 2

Yangın bir tutkal ile ezca deposuna da sıçrarken, ihbarla olay yerine itfaiye, TOMA, sağlık, AFAD, jandarma ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.

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Sanayi sitesinde korkutan yangın: 3 depoyu alevler sardı - Resim: 3

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Sanayi sitesinde korkutan yangın: 3 depoyu alevler sardı - Resim: 4
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