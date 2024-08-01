  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var

Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var

Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 6 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var - Resim: 1

Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 / 17
Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var - Resim: 2

Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki 4 iş yerine daha sıçradı. 

2 / 17
Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var - Resim: 3

Yangında dumandan etkilenen ve çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

3 / 17
Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var - Resim: 4

Yangının söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 5 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. 

4 / 17