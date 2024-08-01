Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var
Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki 4 iş yerine daha sıçradı.
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Yangında dumandan etkilenen ve çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yangının söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 5 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.
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