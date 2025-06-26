Sanayiye kadın eli değdi: O oto sanayinin 13 yıllık Nurten ustası...

Kadınların samgibi alanlarda daha görünür olması gerektiğini dile getiren kadın Şengül, "Sanayide erkekler kadar kadınlar da yer alabilir. Temiz ve düzenli bir ortamda çalışıyoruz. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Müşterilerimiz de buna alıştı ve destekliyor" ifadelerini kullandı. Atölye sahibi Yılmaz Şengül ise eşinin desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Onun sayesinde birçok eksiklik giderildi. İşin yükünü paylaşmak sadece iş değil, hayatı da paylaşmak oluyor" dedi.