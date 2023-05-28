Sandık başında tekme tokat kavga!
Şanlıurfa'da sandıkta tolu oy kullanılmak istendiği iddiası üzerine çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Şanlıurfa Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü.
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Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü.
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Kavgada yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı.
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