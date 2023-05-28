  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sandık başında ''toplu oy kullanımı'' kavgası; yaralılar var!

Sandık başında tekme tokat kavga!

Şanlıurfa'da sandıkta tolu oy kullanılmak istendiği iddiası üzerine çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sandık başında tekme tokat kavga! - Resim: 1

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için Şanlıurfa Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda, toplu oy kullanılmak istendiği ileri sürüldü. 

1 / 7
Sandık başında tekme tokat kavga! - Resim: 2

Bu nedenle sandık başındaki müşahitler arasında tartışma çıktı. 

2 / 7
Sandık başında tekme tokat kavga! - Resim: 3

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokat kavgaya dönüştü. 

3 / 7
Sandık başında tekme tokat kavga! - Resim: 4

Kavgada yaralanan 2 kişiden birinin burnu kırıldı. 

4 / 7