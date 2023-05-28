Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alan iki aday olan Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde ikinci tura kaldı.