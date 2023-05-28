Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken sosyal medyaya yansıyan gerçersiz oylar tepki çekiyor.
14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alan iki aday olan Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde ikinci tura kaldı.
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Bugün, milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy kullananlar arasında bazı vatandaşlar, gönül verdiği takımın adını pusulaya yazarak oy kullandı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taraftarların oy pusulasına “Mauro Icardi”, “Trabzonspor”, “Şampiyon Fenerbahçe” yazdıkları görüldü.
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Söz konusu oylar geçersiz sayıldı.
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