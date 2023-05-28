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  4. Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı

Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına giderken sosyal medyaya yansıyan gerçersiz oylar tepki çekiyor.

Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı - Resim: 1

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alan iki aday olan Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde ikinci tura kaldı.

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Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı - Resim: 2

Bugün, milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy kullananlar arasında bazı vatandaşlar, gönül verdiği takımın adını pusulaya yazarak oy kullandı.

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Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı - Resim: 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taraftarların oy pusulasına “Mauro Icardi”, “Trabzonspor”, “Şampiyon Fenerbahçe” yazdıkları görüldü.

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Sandık başında yine aynı şov! Hepsi geçersiz sayıldı - Resim: 4

Söz konusu oylar geçersiz sayıldı.

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