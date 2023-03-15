Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: Can kaybı 10'a yükseldi
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Çok sayıda ev ve işyeriyle birlikte Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşınırken yağışların devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
BODRUM KATTA 5 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekiplerce bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı, 9'a çıktı.
Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.
Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.