Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: Can kaybı 14'e yükseldi
Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak felaketi yaşandı. Caddeler göle döndü sel suları onlarca aracı yollarda sürükledi. Depremin ardından bölgede bu kez de sel felaketi can aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da ise 2 olmak üzere toplam 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.
1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde, kırsal bölgede 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sel sularının dolduğu evde yapılan aramada, 1 kişinin cesedi bulundu. Ekipler tarafından evden çıkarılan, erkeğe ait cansız beden, otopsi için morga götürüldü. Kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 11'e yükselirken, yaralanan 26 kişinin tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.
MİNİBÜSTE 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şanlıurfa'da dün gece başlayan ve bugün de devam ederek sele dönüşen yağış nedeniyle su dolan Abide Kavşağı alt geçidinde ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Alt geçitte suya gömülen ve ekipler tarafından çıkarılan minibüste, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Minibüs sürücüsü olduğu tahmin edilen, erkeğe ait cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
BODRUM KATTA 5 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede, 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekiplerce bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen 5 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ADIYAMAN'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Selde hayatını kaybeden Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu morgunda devam ediyor.