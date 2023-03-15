Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi: Can kaybı 14'e yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak felaketi yaşandı. Caddeler göle döndü sel suları onlarca aracı yollarda sürükledi. Depremin ardından bölgede bu kez de sel felaketi can aldı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da ise 2 olmak üzere toplam 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.