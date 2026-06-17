Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 10 katlı bir binada bulunan yapı malzemeleri dükkanında çıkan ve 8 daireyi küle çevirerek 33 milyon TL zarara yol açan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa'da geçtiğimiz pazar günü 10 katlı Beyaz İnci Sitesi'nde meydana gelen ve yaklaşık 33 milyon TL değerinde ağır bir maddi hasara neden olan büyük yangının çıkış anına ait güvenlik kamerası kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkanın dış bölümünde yer alan karton kutuların aniden alev aldığı ve rüzgarın da olumsuz etkisiyle yangının saniyeler içinde büyüyerek tüm işletmeyi sardığı net bir şekilde görülüyor.
Olay yeri inceleme ekiplerinin güvenlik kayıtları ve saha bulguları üzerinden yaptığı ilk değerlendirmelere göre, devasa yangına kutuların üzerine atılan sönmemiş bir sigara izmaritinin neden olma ihtimali üzerinde önemle duruluyor.
İçerisinde boya ve dekorasyon malzemelerinin bulunması nedeniyle hızla yayılan alevler 8 daireye büyük zarar verirken, bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla tahliye edilmesi olası bir can kaybının önüne geçti. Olayda 33 milyon TL'lik büyük bir maddi hasar tespit edildi. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor.