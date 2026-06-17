Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İçerisinde boya ve dekorasyon malzemelerinin bulunması nedeniyle hızla yayılan alevler 8 daireye büyük zarar verirken, bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla tahliye edilmesi olası bir can kaybının önüne geçti. Olayda 33 milyon TL'lik büyük bir maddi hasar tespit edildi. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor.