Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 13 yaşındaki Ahmet'in, 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA
Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet A., yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
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Yüzme bilmediği öğrenilen A., akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı.
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Bugün Ahmet A.’nın, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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