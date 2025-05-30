  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber

Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan 13 yaşındaki Ahmet'in, 5 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber - Resim: 1

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet A., yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. 

1 / 5
Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber - Resim: 2

Yüzme bilmediği öğrenilen A., akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber - Resim: 3

Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. 

3 / 5
Şanlıurfa'da 5 gündür aranan Ahmet'ten acı haber - Resim: 4

Bugün Ahmet A.’nın, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

4 / 5