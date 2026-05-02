Şanlıurfa'da aile faciası: Üvey kardeşlerini katletti!
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşleri H.K. ve S.K.'yi tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.K. (47) ile üvey kardeşleri H. (30) ve S.K. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K., tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği H. ve S.K. kardeşler, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K. kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan A.K., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)