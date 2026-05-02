Şanlıurfa'da aile faciası: Üvey kardeşlerini katletti!

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.K. (47) ile üvey kardeşleri H. (30) ve S.K. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K., tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği H. ve S.K. kardeşler, ağır yaralandı.