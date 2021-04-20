Gözaltına alınan şüphelinin yanında ve adresinde yapılan aramada altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazma tarihi kitap, eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu değerlendirilen üzerine el yazmalı dini yazıt, Orta Çağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sunu kabı, Orta Çağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka ile eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen cam seramik parçasından oluşan eserler ele geçirildi.