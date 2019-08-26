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  3. 26 Ağustos 2019 14:23

Şanlıurfa'da isotun üretim serüveni başladı

Tadı, rengi ve kokusuyla özellikle Şanlıurfa'da yapılan birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin "olmazsa olmazı" isot, kavurucu sıcakta zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

Şanlıurfa'da isotun üretim serüveni başladı

Zengin yemek kültürüyle Türkiye'nin öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da, tadı, rengi ve kokusuyla birçok yemeğe lezzet katan, çiğ köftenin "olmazsa olmazı" isot, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

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Şanlıurfa'da isotun üretim serüveni başladı

GAP ile birlikte sulu tarımın yaygınlaştığı Şanlıurfa'da ilkbaharda ekilen, bakım ve sulamanın ardından ağustos ayı başında hasat edilmeye başlanan kırmızı renkteki biberler, kamyonlarla pazarlarla getiriliyor.

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Şanlıurfa'da isotun üretim serüveni başladı

İsot üreticilerince pazarlardan veya tarlalardan satın alınan biberler, çalışan kadınlar tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor.

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Şanlıurfa'da isotun üretim serüveni başladı

Elle parçalandıktan sonra makineden de geçirilip naylonların üzerinde bir süre bekletilen biberlerin, gün içerisinde güneşte tamamen kuruması sağlanıyor.

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