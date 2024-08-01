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Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti - Resim: 1

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi.

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Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti - Resim: 2

Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti - Resim: 3

Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti - Resim: 4

Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Kasim Gulpinar ile olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, gazetecilere, Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda elim bir trafik kazasını yaşandığını söyledi.

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