Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası

Olay, dün sabah Bamyasuyu Mahallesi’ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, sabah kahvaltısı için fırına közlemek üzere isot biber ve patlıcan bırakan ismi bilinmeyen müşteri, bir süre sonra fırına geldiğinde, bıraktığı malzemelerin kaybolduğunu fark etti.