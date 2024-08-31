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  4. Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası

Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası

Şanlıurfa'da, fırına közlenmesi için verilen patlıcan ve isotun kaybolması üzerine, müşteri ile fırıncı arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası - Resim: 1

Olay, dün sabah Bamyasuyu Mahallesi’ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, sabah kahvaltısı için fırına közlemek üzere isot biber ve patlıcan bırakan ismi bilinmeyen müşteri, bir süre sonra fırına geldiğinde, bıraktığı malzemelerin kaybolduğunu fark etti. 

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Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası - Resim: 2

Duruma öfkelenen müşteri, fırıncılarla tartıştı. Tartışma büyüyüp tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. 

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Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası - Resim: 3

Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. 

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Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası - Resim: 4

Olayın ardından fırıncılar, kaybolan patlıcan ve isot konusunda sorumluluk taşımadıklarını belirten bir uyarı yazısını iş yerine astı.

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