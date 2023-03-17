Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir de selin vurduğu Şanlıurfa'da su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Sağanağın ardından taşan Karakoyun deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor.
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Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek verdi.
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Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor.
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Hasar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıyor.
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