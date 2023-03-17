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  4. Sel gitti çamuru kaldı! Çamuru Mehmetçik temizliyor

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir de selin vurduğu Şanlıurfa'da su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor - Resim: 1

Sağanağın ardından taşan Karakoyun deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor.

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Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor - Resim: 2

Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek verdi.

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Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor - Resim: 3

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor.

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Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor - Resim: 4

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıyor.

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