Şanlıurfa'yı önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar topu büyüklüğündeki dolu yağışı, kırsal mahallelerde büyük zarara yol açtı. Yağışın ardından oluşan hortum korku dolu anlara neden oldu.
Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Hilvan'a bağlı Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkenti, Aşağıekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
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Kar topu büyüklüğündeki dolu tanelerini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Yağış sonrası birçok tarım alanında hasar oluştu.
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Meyve ağaçlarının dalları kırılırken, bazı araçların camları da dolu nedeniyle çatladı.
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