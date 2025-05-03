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  4. Bir ilimiz kabusu yaşadı! Önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu!

Şanlıurfa'yı önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar topu büyüklüğündeki dolu yağışı, kırsal mahallelerde büyük zarara yol açtı. Yağışın ardından oluşan hortum korku dolu anlara neden oldu.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'yı önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Hilvan'a bağlı Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkenti, Aşağıekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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Şanlıurfa'yı önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu - Resim: 2

Kar topu büyüklüğündeki dolu tanelerini gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Şanlıurfa'yı önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu - Resim: 3

Yağış sonrası birçok tarım alanında hasar oluştu.

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Şanlıurfa'yı önce fırtına, sonra dolu, ardından da hortum vurdu - Resim: 4

Meyve ağaçlarının dalları kırılırken, bazı araçların camları da dolu nedeniyle çatladı.

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