Şans oyunlarının şifresi çözüldü: Piyangodan 187 milyon TL kazandılar!
ABD'de Princeton Üniversitesi'nin mezun öğrencilerinden oluşan bir grup, sistemi yenmenin yolunu bularak piyangodan milyonlarca dolar kazandı.
Mezun öğrenciler grubunun, dört eyalette, ikramiye isabet eden 66 bileti satın alarak toplamda 6 milyon doların (yaklaşık 187 milyon TL) üzerinde bir kazanç elde ettikleri belirtildi. Ancak başarılarının, "iyi şansın ötesine geçtiği" yönünde söylentiler var.
Zira Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto'dan oluşan grubun, sistemi yenmek için "stratejik bir yaklaşım" geliştirmiş olabilecekleri konuşuluyor.
BÜYÜK İKRAMİYE DAHİL
Basında yer alan haberlere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'yı kapsayan çeşitli satış noktalarından binlerce bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri'den alınan bilete isabet eden '5 milyon dolarlık büyük ikramiye' oldu. Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi.
Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasadışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamadı.
Girişimci grubun farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımları gerçekleştirdiği, her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tükettikleri ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirdikleri bildirildi.