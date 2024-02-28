Şans oyunlarının şifresi çözüldü: Piyangodan 187 milyon TL kazandılar!

BÜYÜK İKRAMİYE DAHİL

Basında yer alan haberlere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'yı kapsayan çeşitli satış noktalarından binlerce bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri'den alınan bilete isabet eden '5 milyon dolarlık büyük ikramiye' oldu. Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi.