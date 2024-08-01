''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti
İzmir'de bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İ.D. (50) omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan kontrolde D.'nin omzuna mermi isabet ettiği belirlendi, mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.
1 / 4
Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
2 / 4
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan D.'nin birden sağ omzunu tuttuğu, acıyla yerinden kalktığı, çevredekilerin D.'nin omzuna ve etrafa baktığı anlar yer aldı.
3 / 4
4 / 4