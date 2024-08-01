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''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti

İzmir'de bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti - Resim: 1

İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İ.D. (50) omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde D.'nin omzuna mermi isabet ettiği belirlendi, mermi tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

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''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti - Resim: 2

Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti - Resim: 3

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan D.'nin birden sağ omzunu tuttuğu, acıyla yerinden kalktığı, çevredekilerin D.'nin omzuna ve etrafa baktığı anlar yer aldı.

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''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti - Resim: 4
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