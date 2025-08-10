Şantiyede korkunç ölüm: Genç mühendis 3 tonluk mermerin altında can verdi
Konya'da bir mermer ocağında 25 gün önce işe başlayan 33 yaşındaki mühendis iş makinesinden düşen 3 tonluk mermer bloğun altında kalıp, hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Konya'nın Beyşehir ilçesi Gökçimen Mahallesi’ndeki mermer ocağında meydana geldi.
İddiaya göre; Hatay’dan 25 gün önce gelip işe başlayan maden mühendisi Selman İ. şantiyede çalışırken iş makinesinden kantara konulurken, kepçeden düşen bloğun altında kaldı.
İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Selman İ.’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
