Şantiyedeki göçükte toprak altında kalmıştı; 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı
Sivas’ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik’e ait demir madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.
Olay, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çatlı köyünde faaliyet gösteren Fimar Madencilik firmasına ait açık demir maden ocağında 17 Kasım tarihinde meydana geldi.
Açık maden ocağında bir sette yaşanan göçükte, şantiye müdürü S.Y. (66) toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göçüğün ardından başlatılan ve aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, S.Y. ’ın cansız bedenine olaydan 28 gün sonra ulaşıldı.
