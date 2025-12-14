  1. Anasayfa
  4. Şantiyedeki göçükte toprak altında kalmıştı; 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik’e ait demir madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Kaynak: DHA / İHA
Şantiyedeki göçükte toprak altında kalmıştı; 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 1

Olay, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çatlı köyünde faaliyet gösteren Fimar Madencilik firmasına ait açık demir maden ocağında 17 Kasım tarihinde meydana geldi.

Şantiyedeki göçükte toprak altında kalmıştı; 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 2

Açık maden ocağında bir sette yaşanan göçükte, şantiye müdürü S.Y. (66) toprak altında kaldı. 

Şantiyedeki göçükte toprak altında kalmıştı; 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Şantiyedeki göçükte toprak altında kalmıştı; 28'inci günde cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 4

Göçüğün ardından başlatılan ve aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, S.Y. ’ın cansız bedenine olaydan 28 gün sonra ulaşıldı. 

