Sapanca Gölü kıyısında temizlik: 89 yapı kaldırıldı
Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısında kaçak olduğu tespit edilen 89 iskele ve yapı kaldırıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla hayata geçirilen "Sapanca Park" projesi çerçevesinde, göl kıyısının vatandaşların kullanımına açılması için düğmeye basıldı.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahil şeridinde doğal dokuyu bozan ve kıyı kanununa aykırı olan yapılar tespit edildi.
Yapılan incelemelerin ardından sahil boyunca belirlenen 89 kaçak iskeleden 61'i, tebligatların ardından mülk sahipleri tarafından gönüllü olarak söküldü. Geriye kalan 28 yapı ise SASKİ ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. 6 kilometrelik sahil şeridinde gerçekleştirilen bu temizlik operasyonuyla göl kıyıları tamamen boşaltılmış oldu. Kaçak yapıların temizlenmesinin ardından bölgede doğaya uyumlu sosyal donatı alanları ve yürüyüş yollarını içeren "Sapanca Park Projesi"nin inşasına başlanacağı bildirildi.
SASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sakarya'mızın en büyük değeri olan Sapanca Gölü'müzün korunması, geleceğe miras bırakılması için başlattığımız kıyı şeridi temizleme çalışmalarında bugün itibarıyla neticeye ulaşılmıştır. Özveriyle çalışan ekiplerimiz, bölgedeki vatandaşlarımızın da katkı ve desteğiyle kıyı şeridinde, göl havzasının içerisine yerleştirilen toplamda 89 kaçak iskeleyi bulunduğu yerden sorunsuz şekilde kaldırmıştır. Süreç boyunca ekiplerimize büyük bir hassasiyetle yaklaşan, işlemlerin gerçekleştirilmesi için destek sunan tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerimize teşekkür ederiz."