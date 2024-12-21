Sapanca Gölü'nde kırmızı alarm: Son 5 yıldır böylesi görülmedi

“4 yıldır buradayız, ilk defa bu seviyeye düştü”

Sapanca Gölü kenarında esnaflık yapan Samet Şişman, “Biz yaklaşık 4 yıldır buradayız, ilk defa bu seviyeye düştü. Her sene bir düşüş oluyordu ve tekrar kendini toparlıyordu. Suyun çekilmesinin birçok sebebi var tabii ama bunlardan bir tanesi herkesin de bildiği gibi iklim değişikliği. Ama bundan ziyade suçu biraz da kendimizde aramak gerekiyor. Sapanca turistik bir yer, Türkiye'nin her bölgesinden insanlar geliyor buraya. Bungalov sektörünün merkezi haline geldi Sapanca. Yerli ve yabancı olarak çok fazla turist çekiyor. İlçede nüfus yaz aylarında yaklaşık 2-3 katı artıyor. Bunu karşılayacak bir altyapı da olmadığı için haliyle daha fazla su tüketimine gidilmiş oluyor. Kaçak yapılanma gibi farklı etkenler de var ama sonuç olarak hepimizin bir şey yapması gerekiyor. Madem seviye bu kadar düştü bununla alakalı suyun tekrardan kazandırılması ile alakalı yeni bir düzen, önlem alınması gerekiyor” dedi.