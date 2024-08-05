Sapanca Gölü'nde teknelere ceza yağdı
Yalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin verilen Sapanca Gölü'nde, fosil yakıtlı teknelere toplam 105 bin 966 lira ceza kesildi.
Kaynak: DHA
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, elektrikli botla Sapanca Gölü'nde denetim yaptı.
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Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin de yüzde 15'ini karşılaması nedeniyle benzin, mazot gibi fosil yakıtlarla çalışan teknelerin kullanımına yasak olan gölde yapılan denetimde, 6 teknenin fosil yakıtla çalıştığı tespit edildi.
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Jandarmanın tutanağı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tekne başına 17 bin 661 TL olmak üzere toplamda 105 bin 966 lira para cezası kesildi.
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Sapanca Gölü'nde yalnızca elektrikli motorlu teknelerin kullanımına izin veriliyor. (DHA)
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