Sapanca'da bungalovdaki gizli kamera rezaleti için harekete geçildi

'OLAY, BÜTÜN BÖLGEYE MAL EDİLMEMELİDİR'

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam da yaşanan olayı takip ettiklerini belirterek, "Şu anda kimin bu kamerayı taktığı, kimin suçlu olduğu henüz belli değil. Adli süreç başlamıştır, kriminal incelemelerden sonra kimin yaptığı ortaya çıkacaktır. Bir işletmenin bile bile böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyoruz. Görüntülerde görüldüğü gibi kamera çok bariz belli, genelde bu tür olaylarda geçmiş dönemlerde dışarıdan birinin bunu yaptığı ortaya çıkmıştır. Elbette böyle bir şeyi yaşamak istemezdik ama bir yerde yaşanan da bütün bölgeye ve bütün sektöre mal edilmemelidir. Sizleri dernek olarak elimizden geldiğince konforlu ve güvenli yaşam ve tatil alanları sunduk. Bugünden sonra da bu gayretle devam edeceğiz. Dernek olarak özel bir birim kurarak tüm evlerimizi kendi içimizde denetleyeceğiz. Bütün misafirlerimizin içi müsterih olsun; Sapanca güvenli bir tatil destinasyonu olmaya devam edecektir" dedi.