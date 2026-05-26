Sapanca'da restoran yangını: Alev alev yandı
Sakarya’nın turistik ilçesi Sapanca’da sabaha karşı tek katlı bir restoranda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangın sonrası restoran tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Kırkpınar Soğuksu Mahallesi’nde sabaha karşı tek katlı restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sapanca ve Dörtyol İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede tüm restoranı sararken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
