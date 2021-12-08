Sapık milyarderin ''günah evi'' ortaya çıktı
Son yılların en büyük taciz ve istismar skandallarından biri olan olan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın ölümünün ardından, kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ediyor.
Jeffrey Epstein'la beraber fuhuş ağının iki 'yöneticisi'nden biri olan Maxwell'in davasında ilk tanık, geçtiğimiz günlerde konuşmuş ve 14 yaşında başlayan sistematik istismarın detayları mide bulandırmıştı.
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İlk kez 14 yaşındayken çiftin istismarına uğradığını söyleyen ve Jane takma ismini kullanan mağdur kadın, Jeffrey Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmaya başladığını söylemişti.
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İlk günden itibaren, her cinsel istismara uğradığında odada Maxwell'in de olduğunu söyleyen Jane'in ifadeleri kan dondurmuştu.
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Tanıştırıldığı Epstein'la ilk olarak 1994 yılında kendisine yardım etmek için görüştüğünü belireten Jane, bu görüşmenin Epstein'ın evinde bulunan ofisinde gerçekleştiğini söyledi.
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