Sapık milyarderin Türk kurbanından kan donduran itiraflar
Seks ticareti ve tecavüzden tutuklanan milyarder iş insanı hücresinde intihar etmişti. Sapık milyarderin Türk kurbanı ilk kez konuştu ve anlattıkları kan dondurdu!
Seks ticareti ve insan kaçakçılığından tutuklanan milyarder Jeffrey Epstein, Ağustos 2019'da hücresinde intihar etmişti. Sapık milyarderin kurbanları arasında bir Türk emlakçının olduğu da ortaya çıktı. İsmini açıklamayan Türk emlakçı kadın, Epstein'ın suç ortağı ve eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e 100 milyon dolarlık dava açtı.
ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein 2019'un başlarında New York'ta tutuklanmış ve 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilmişti. Ünlü milyarderin daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası bulunuyordu.
Epstein'in Manhattan'daki lüks evini basan polis evde çok sayıda uygunsuz fotoğraflar bulmuştu. Fotoğraflardaki zorla ilişkiye girdiği kişiler için fotoğraflarının olduğu bir 'kitap' tuttuğu ve burada yer alan bazı kişilerin yaşlarının çocuk yaşta olduğu belirtilmişti.
Esptein'ın 'köle' olarak tuttuğu, tecavüz ettiği ve seks ticareti yaptırdığı çocuk yaştaki kızları da yanına alarak pek çok ülkeye götürdüğü ortaya çıkmıştı. Epstein'ın 'hamilelik çiftliği kurmak' gibi sapkın önerilerinin olduğu da dava sürecinde gün yüzüne çıkmıştı.