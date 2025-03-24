Saraçhane'de polisi tehdit eden gösterici gözaltına alındı
Saraçhane'deki protestolar sırasında polise ''Emekli olduğunda bulacağım seni'' diyen gösterici, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane’deki protestolar sırasında A.K., barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ dedi.
1 / 4
A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.
2 / 4
Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi.
Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)
3 / 4
4 / 4