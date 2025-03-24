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Saraçhane'de polisi tehdit eden gösterici gözaltına alındı

Saraçhane'deki protestolar sırasında polise ''Emekli olduğunda bulacağım seni'' diyen gösterici, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Saraçhane'de polisi tehdit eden gösterici gözaltına alındı - Resim: 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası Saraçhane’deki protestolar sırasında A.K., barikatın önünde duran çevik kuvvet polisine yönelik ‘emekli olduğunda bulacağım seni’ dedi.

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Saraçhane'de polisi tehdit eden gösterici gözaltına alındı - Resim: 2

A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı. 

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Saraçhane'de polisi tehdit eden gösterici gözaltına alındı - Resim: 3

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.’nin Kocaeli’nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. 

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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Saraçhane'de polisi tehdit eden gösterici gözaltına alındı - Resim: 4
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