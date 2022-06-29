Sarallar grubuna dev operasyon: 117 gözaltı

Sarallar grubuna dün sabah bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında Erdal A.’nın da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan İ. Saral’ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.