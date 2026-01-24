Sarı alarm verilen Antalya'da korkulan oldu! Kent sular altında: Bir çocuk hayatını kaybetti
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'da etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Rögarların taştığı kentte, yollar göle dönerken çok sayıda araç da suda mahsur kaldı. Aksu ilçesinde dereler taştı, bazı evleri su bastı. Yağmur suyunun tahliye edildiği kanala düşen 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor. Yağmur nedeniyle dün gece kentin ana arterlerinde yollar göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Merkez ilçeler Konyaaltı ve Muratpaşa'da çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
ARAÇLAR SUDA KALDI
Aksu ilçesinde ise tarım alanları ve seralar sağanak sonrası oluşan selden zarar gördü ve bazı evleri de su bastı. Aksu'da ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri, yolun ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde de biriken taşkın su nedeniyle ağaçlar yarıya kadar suya gömüldü. Kardeş Kentler Caddesi’nde ise bir personel servisi biriken suyun içerisinde kaldı. Suyun biriktiği yerde ise kaldırımın çöktüğü görüldü.
MANAVGAT'TA TAHLİYE
Manavgat ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri tarafından ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.
KONYA YOLUNDA KAR
Antalya merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor.